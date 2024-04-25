Мотосезон открыли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 18:07 Мотосезон открыли в Подмосковье

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Сегодня в Московской области состоялось открытие мотосезона. Старт движению двухколесного транспорта дали глава Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Минтранс Подмосковья призвал водителей усилить бдительность на дорогах с учетом открытия мотосезона. Байкерам же рекомендовали восстановить навыки перед выездом на оживленные магистрали и шоссе, а начинающим — взять уроки с инструктором.

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Перед выездом нужно обязательно надевать защитную экипировку. Чем ярче элементы, тем заметнее байкер будет на дороге.

На трассе следует выбирать оптимальную скорость для безопасного движения, держать дистанцию и двигаться за автомобилями чуть в стороне, чтобы водитель видел свет фар в зеркале заднего вида.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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