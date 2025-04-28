Мотосезон открыли в Чехове

Госавтоинспекторы Чехова напомнили водителям мотоциклов о правилах безопасности дорожного движения. Полицейские провели разъяснительные беседы об особенностях управления двухколесной техникой, а также об обязательном ношении и видах защитной экипировки.

Помимо этого, сотрудники МВД напомнили о соблюдении скоростного режима и недопущении управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция отметили, что управлять мотоциклом можно только с 18 лет, а скутером с 16. При этом водитель скутера должен иметь водительское удостоверение соответствующей категории, передвигаться по дороге в застёгнутом мотошлеме и иметь защитную экипировку.

Водителям также рассказали, что, садясь за руль мотоцикла или мопеда, они становятся участниками дорожного движения, поэтому обязаны соблюдать все правила дорожного движения.