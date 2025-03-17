Моторвагонное депо «Нахабино» отметило 80-летие в Красногорске

На торжественном мероприятии в честь юбилея собрались сотрудники и ветераны предприятия, а также почетные гости. Более 120 работников депо наградили благодарственными письмами за добросовестный труд и профессионализм.

Коллектив «Нахабино» поздравил заместитель председателя совета депутатов Красногорска Богдан Андриянов. Он подчеркнул значение вклада предприятия в развитие железнодорожного транспорта округа и страны. «Депо продолжает оставаться важным элементом транспортной системы, обеспечивая комфорт и безопасность для почти 12 миллионов пассажиров», — сказал Богдан Андриянов.

Начальник Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Василий Фирман отметил, что с первых дней своего существования депо стало сердцем Рижского направления, а с годами — одной из важнейших баз железнодорожного транспорта. «Здесь не просто обслуживали поезда, а прокладывали дорогу в будущее: внедряли передовые технологии, совершенствовали подвижной состав и поднимали культуру производства на новый уровень», — заявил он.

Для работников предприятия был устроен праздничный концерт, а также экскурсия, в ходе которой начальник депо Геннадий Костюнин и машинист-инструктор показали новейший городской электропоезд «Иволга 4.0» и современный станок по обточке колесных пар.