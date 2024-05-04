Мотопробег «Zа Победу» в честь 9 Мая прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 15:49 Мотопробег «Zа Победу» в честь 9 Мая прошел в Подольске Источник фото: Мария Андрюхина

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Более 100 мотоциклистов из Москвы и Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Zа Победу». Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов дал старт мотопробегу.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал наш мотопробег. В преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы отдаем дань уважения нашим предкам, поколению победителей и подаем пример подрастающему поколению», — сказал Артамонов.

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Подмосковные волонтеры раздали участникам георгиевские ленточки. Мотоциклы украсили флагами России и городских округов Московской области.

Мотоциклисты проехали по памятным местам Подольска и возложили цветы к памятникам Подольским курсантам, Воинам Великой Отечественной войны в поселке Дубровицы, Виктору Талалихину в поселке Кузнечики и другие мемориалам.

«Для нас, как и для многих, почтить память героев Великой Отечественной войны очень важно. Сегодня многие „Ночные волки“, на передовой участвуют в СВО», — сказал президент подольского отделения Всероссийского мотоклуба Дмитрий Гончаров.

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