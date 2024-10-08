Мотопробег в память о погибших бойцах СВО организовали в Дмитрове

Участники мероприятия на мотоциклах с колясками и квадроциклах преодолели около 30 километров, побывали на литургии по погибших бойцам СВО, а также посетили источник «Гремячий ключ».

«Это отличная возможность не только пообщаться и насладиться скоростью на любимом байке, но и, что самое важное, почтить память погибших ребят», — поделился впечатлениями один из участников мотопробега.

Отделение клуба «Ночные волки» в Дмитрове регулярно поддерживает участников СВО и отправляет им гуманитарную помощь. Лидер клуба Сергей Горшенев недавно отправился добровольцем в зону боевых действий.

«Я не мог оставаться в стороне. Принял решение стать участником специальной военной операции, потому что понимаю, что там я нужнее», — заявил Горшенев.

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