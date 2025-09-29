Мотопробег по местам Великой Отечественной войны прошел в Дмитровском округе

Закрывающий сезон мотопробег собрал байкеров не только из Подмосковья и Москвы, но и Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери и Якутска. Участники почтили память своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Под руководством бессменного лидера дмитровских «Ночных волков» Сергея Горшенева несколько десятков мотоциклистов посетили памятные места Великой Отечественной войны. Байкеры возложили цветы к памятнику Бронзовому солдату на Перемиловской высоте и к Вечному огню в центре Дмитрова. Сергей Горшенев познакомил гостей города с историей защиты Дмитрова от фашистов в 1941 году.

Участники дмитровского отделения мотоклуба «Ночные Волки» регулярно устраивают мотопробеги в честь защитников Отечества по всей России, ухаживают за памятниками и ежегодно приезжают на открытие и закрытие сезона в места боевой славы.

На днях отделение мотоклуба заключило соглашение о сотрудничестве с Союзом советских офицеров и ветеранов боевых действий Феодосии и Восточного Крыма. Они будут вести совместную поисковую и волонтерскую работу, поддерживать участников спецоперации и их семьи, устанавливать связи между кадетскими организациями Подмосковья и Крыма.