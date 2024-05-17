Мотопробег по местам боевой славы Подмосковья стартовал в Химках | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:36 Мотопробег по местам боевой славы Подмосковья стартовал в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Традиционный памятный мотопробег, посвященный 79-й годовщине Великой Победы, стартовал в аэропорту Шереметьево в Химках. Колонна мотоциклов отправилась по местам боевой славы Московской области.

Колонну возглавил генеральный директор международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. Участие также приняли сотрудники воздушной гавани и авиакомпаний.

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«Количество участников пробега ежегодно растет. В этот раз к нам присоединились представители авиакомпаний: „Победа“, „Россия“ и „Аэрофлот“. Наш маршрут начнется с поездки в Зеленоград. Там мы возложим венки и проведем небольшой митинг. Далее поедем в Клин и Тверь», — рассказал заместитель генерального директора по корпоративному развитию международного аэропорта Шереметьево Александр Ильин.

Длина маршрута — 154 километра. Остановки будут на мемориальном комплексе «Штыки» в Зеленограде, на аллее памяти в Клину и в музее Калининского фронта в поселке Эммаусс.

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