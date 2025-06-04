Мотопробег к 80-летию Победы прошел в Химках

Традиционный памятный мотопробег стартовал из международного аэропорта Шереметьево в Химках. Колонна байкеров в честь 80-летнего юбилея Великой Победы отправилась в парк «Патриот» в городской округ Одинцово.
Этот пробег стал самым масштабным за пять лет традиционных заездов. Участие в нем приняли более 150 любителей байков из мотоклуба «Шереметьево».
«Ежегодный памятный пробег мотоклуба является для всех шереметьевцев и наших партнеров особенным событием. Оно побуждает нас чтить и передавать память о великом подвиге советского народа в годы войны всем нашим согражданам и, конечно, подрастающему поколению», — отметил первый заместитель генерального директора по производству аэропорта Шереметьево Андрей Никулин.
Участники преодолели почти 140 километров до Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Здесь у памятника танковому экипажу прошел торжественный митинг, а после байкеров пригласили на экскурсию.
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