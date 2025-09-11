Мотопробег к 35-летнему юбилею МЧС прошел в Подольске

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отметило 35-летие. В честь этой значимой даты и закрытия мотосезона в Подольске впервые прошел мотопробег с участием действующих сотрудников и ветеранов МЧС.

Начальник Подольского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Тихонов надеется, что подобные мотопробеги станут традиционными, и в них будут участвовать мотоциклисты, именно сотрудники Подольского пожарно-спасательного гарнизона и пенсионеры ведомства.

Во время торжественного мероприятия участники мотопробега проехали от пожарной части № 7 по улице Клемента Готвальда до памятника Подольским курсантам, где возложили цветы в память героев артиллерийского и пехотного военных училищ, которые в октябре 1941 года обороняли рубежи на юго-западных подступах к Москве.

Отметим, что с начала 2025 года силами Подольского гарнизона было потушено свыше 150 пожаров и спасено более 20 людей.