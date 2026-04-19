Мотомарш в честь Победы прошел в Серпухове

Мотоклуб «Ночные Волки» организовал мотомарш, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Протяженность маршрута превышает 8 тысяч километров, а финальные празднования состоятся 9 мая на Кавказе.

В этом году байкеры проедут по местам боевой славы, чтобы отдать дань уважения героям, защитившим страну. Дневной этап 19 апреля завершился в Серпухове, а стартовала колонна в городе Жукове.

Участники мотомарша передали активистам «Молодой гвардии» капсулу с землей, взятой в Трептов-парке. Именно там установлен оригинал памятника «Воину-освободителю». Прототип этого монумента находится на Соборной горе в Серпухове.

Глава округа Алексей Шимко подчеркнул важность этого события.

«Священная реликвия теперь займет почетное место в молодежном центре „Патриот“ как символ памяти о великом подвиге нашего народа», — отметил Алексей Шимко.

