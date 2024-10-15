Мотокросс в память о чемпионе СССР Василии Копташкине прошел в Чехове

В городском округе Чехов чтят воспоминания о легендарных людях, которые внесли свой вклад в развитие спорта. Соревнования, посвященные памяти выдающегося спортсмена и чемпиона СССР по мотогонкам на льду Василия Копташкина, состоялись в деревне Муковнино.

Организатор соревнований Роман Шелков рассказал, что единственный раз мотокросс памяти Василия Копташкина прошел в 1989 году в Гришенках. Чемпион Советского Союза по спидвею работал в Чехове тренером по мотокроссу и трагически погиб в 1988 году. В память о Василие Копташкине активисты решили возродить традицию проведения соревнований. Администрация округа старается регулярно поддерживать такие проекты.