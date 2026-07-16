Мотокросс: сборная Московской области победила на VII этапе чемпионата России

Сборная Московской области по мотокроссу успешно выступила на VII этапе чемпионата и IV этапе первенства России. На соревнованиях, которые прошли 11 и 12 июля в Каменске-Уральском, команда завоевала золото и бронзу.

На этапе чемпионата команда АНО «ММТ Мотоспорт» набрала 171 очко и обошла сборные Санкт-Петербурга и Свердловской области. В классе МХ-2 лучшим стал Семен Рыбаков, а в классе МХ-1 второе место занял Евгений Бобрышев. Третье место в этом классе досталось Артемию Назарову.

В общем зачете чемпионата России сборная Московской области продолжает лидировать с результатом 1184 очка. На втором месте — сборная Санкт-Петербурга, на третьем — команда Свердловской области.

Юниорская команда «Flower of life racing team» на IV этапе первенства России завоевала бронзовые медали в командном зачете, набрав 215 очков. В клубном зачете первенства эта команда финишировала первой на этапе и по сумме четырех этапов занимает второе место.

«Этап в Каменске-Уральском выдался по-настоящему сложным: дождь, жара, техничная трасса — наши ребята проявили настоящий характер», — прокомментировал выступление исполнительный директор Федерации мотоциклетного спорта Московской области Максим Краев.

Следующий этап соревнований пройдет 25 и 26 июля на трассе «Мотодром Арена» в Коврове. Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram, VK и МАХ.