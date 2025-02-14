Мотокросс ко Дню защитника Отечества пройдет в Коломне 23 февраля

Мотокросс «Русская зима — 2025» пройдет на трассе в Бочманове. Соревнования проводят в Коломне с 1972 года.

Первый мотокросс посвятили Дню машиностроителя и открытию зимнего мотосезона.

«Город Коломна — единственный в стране, воспитавший восемь участников ралли „Париж — Дакар“. То, что у этих соревнований такая богатая и продолжительная история, — заслуга не только спортсменов, это заслуга всех тех, кто приходит болеть, переживать и поддерживать наших мотогонщиков», — сказал мотогонщик, мастер спорта международного класса Сергей Поваров.

Мероприятие начнется на трассе в Бочманове в 12:00. Мотоциклисты будут соревноваться в различных классах, а для гостей организуют ярмарку, фуд-корт, розыгрыш призов и концерт с участием коломенских артистов. Хедлайнером станет группа «Cherry on the cake».