Мотогонщик из Зарайска Алексей Иванов стал призером Кубка России по эндуро

Мотогонщик и руководитель клуба «Легион МХ» из Зарайска Алексей Иванов успешно выступил на общероссийских соревнованиях во Владикавказе. Спортсмен завоевал серебряную медаль в классе Е3 в рамках Кубка России по эндуро в составе сборной Московской области, которая одержала общекомандную победу.

Команде региона пришлось столкнуться с серьезными вызовами, включая травмы гонщиков и технические неисправности мотоциклов в ходе заездов. Борьба за лидерство была настолько острой, что по итогам соревнований сборная Московской области набрала равное количество очков с одним из соперников. Победа была присуждена по решению судейской коллегии.

Помимо успеха на Кубке России, Алексей Иванов также показал высокий результат на первенстве Республики Северная Осетия-Алания по кантрикроссу, где стал бронзовым призером в классе Е1.