Мотогонщик из Зарайска Алексей Иванов стал призером Кубка России по эндуро
Мотогонщик и руководитель клуба «Легион МХ» из Зарайска Алексей Иванов успешно выступил на общероссийских соревнованиях во Владикавказе. Спортсмен завоевал серебряную медаль в классе Е3 в рамках Кубка России по эндуро в составе сборной Московской области, которая одержала общекомандную победу.
Команде региона пришлось столкнуться с серьезными вызовами, включая травмы гонщиков и технические неисправности мотоциклов в ходе заездов. Борьба за лидерство была настолько острой, что по итогам соревнований сборная Московской области набрала равное количество очков с одним из соперников. Победа была присуждена по решению судейской коллегии.
Помимо успеха на Кубке России, Алексей Иванов также показал высокий результат на первенстве Республики Северная Осетия-Алания по кантрикроссу, где стал бронзовым призером в классе Е1.
«Ребята видят, что падение — это не уход с дистанции, а всего лишь препятствие на пути к победе, которое во что бы то ни стало нужно преодолеть! С победой, наставник!» — прокомментировали выступления Иванова в мотоклубе «Легион МХ».
Выступление зарайского мотогонщика в составе региональной сборной вновь подтвердило высокий уровень подготовки местных спортсменов и их готовность к серьезным соревнованиям.