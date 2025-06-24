Мотогонщик из Подмосковья в 12-й раз стал чемпионом России

Мотогонщик из Подмосковья Дмитрий Паршин завоевал золотую медаль на чемпионате России по классическому эндуро. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для Дмитрия эта победа стала уже двенадцатой в его спортивной карьере. Ранее он также выигрывал чемпионат Европы и становился серебряным призером этапов чемпионата мира.

​«Гонка прошла отлично, три классных спецучастка: кросс в обратку, эндуро на склоне холма и эндуро стадион. Они оказались довольно интересные и непростые. Также отмечу основной круг с элементами харда. Спасибо организаторам за классный трек в этом году, жаль, что этот этап был завершающий, еще бы пару гонок», — поделился эмоциями Паршин.

В классе «Е-3» на прошедшем чемпионате России он показал отличное время — 27 минут и 41 секунду, что позволило ему занять первое место по итогам двух туров.

Напомним, соревнования проходили с 20 по 23 июня в Кемерово и собрали более 100 спортсменов со всей страны. Чемпионат организовали в рамках государственной программы «Спорт России».