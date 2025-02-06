Мотогонки на льду пройдут на стадионе «Зоркий» в Красногорске 15 февраля

Чемпионат России по мотогонкам на льду пройдет на стадионе «Зоркий» 15 и 16 февраля. Организаторы отметили, что это одно из самых долгожданных событий в муниципалитете.

Международные мотогонки на льду на стадионе «Зоркий» проводят в Красногорске с 1995 года. Масштабное событие собирало во все времена большое количество зрителей. Расположенный в муниципалитете трек считался одним из лучших в мировом спидвее. Спортсмены из разных стран высоко оценивали трассу.

Гонки пройдут 15 и 16 февраля. Билеты уже появились в продаже. Их можно купить в кассах стадиона «Зоркий» в дни соревнований или заранее, воспользовавшись онлайн сервисом. Детей до семи лет и пенсионеров пустят бесплатно.