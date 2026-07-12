Мотофристайл-шоу с участием команды FMX13 прошло в Лобне

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

11 июля на площадке у Дворца спорта в Лобне состоялось выездное мотофристайл-шоу, которое собрало более 3 тысяч зрителей. В мероприятии приняла участие глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В рамках шоу райдеры команды FMX13, основанной титулованным российским фристайл-мотокросс-спортсменом Алексеем Колесниковым, продемонстрировали трюки мирового уровня на мотоциклах и багги, включая сальто назад, элемент «цунами» и синхронные прыжки. Основатель команды выполнил показательное выступление с элементом «багги-флип».

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил битбоксер, певец и композитор Вахтанг Каландадзе — восьмикратный чемпион России и чемпион Европы по битбоксу.

Глава Лобни Анна Кротова поделилась впечатлениями от увиденного, отметив, что каждый прыжок являлся вызовом гравитации и демонстрацией невероятного мастерства райдеров. Она выразила благодарность команде FMX13 за организацию шоу.

Мероприятие проведено при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства культуры и туризма Московской области.