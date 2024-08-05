Мотофестиваль провели во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове

Во дворце спорта «Олимпийский» городского округа Чехов прошел фестиваль мотоспорта. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как мотоджимхана, стантрайдинг, мотородео, эстонские гонки и другие.

Трюки на мотоциклах показали спортсмены на фестивале мотоспорта во дворце «Олимпийский» в Чехове. В состязаниях принимали участие гонщики из Чехова, соседних Серпухова и Подольска. Лучших отбирали в разных дисциплинах.

«Такое масштабное мероприятие проходит впервые. В программе мотоджимхана — низкоскоростное маневрирование на мотоциклах. Также будут выступать спортсмены-стандрайдеры. Они покажут интересное и красочное шоу», — рассказал организатор соревнований Юрий Воробьев.

Одно из самых захватывающих направлений — стантрайдинг. Это экстремальная езда на мотоцикле. В программу вошли дисциплины мотородео и даже эстонские гонки. В эстонских горках спортсмены преодолевают дистанцию как можно медленнее. Музыкальным подарком для зрителей и болельщиков стала популярная группа «Русский размер».