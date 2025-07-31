Мотофестиваль пройдет в Зарайске 2 августа

В округе пройдет второй этап мотофестиваля «В…щепки!», который соберет в поклонников эндуро всех уровней мастерства. По сложившейся традиции, программа фестиваля начнется в пятницу, 1 августа, с пролога, предназначенного для тех, кто стремится занять выгодные позиции на старте основной гонки в субботу.

Начало пролога запланировано на 15:00. В 20:30 зрителей ждет кульминация первого дня — специальный заезд, где 15 лучших гонщиков сразятся за Кубок суперэндуро «В… щепки!». Главный день гонки, 2 августа, обещает стать настоящим праздником для любителей мотоспорта. С 08:00 до 09:30 будет проходить регистрация участников, а в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Уже в 10:40 первые гонщики отправятся покорять трассу. Награждение победителей запланировано на 17:00.

По словам организаторов, трасса мотофестиваля отличается повышенной сложностью и наличием экстремальных участков, которые потребуют от гонщиков максимальной концентрации и мастерства. В программе: броды, ручьи, бревна, крутые подъемы и спуски. В отличие от первого этапа, где было представлено пять дисциплин, на втором этапе появится еще одна — «Новичок». Таким образом, участники смогут проявить себя в следующих классах: «Лайт», «Хобби», «Хард», «Мастер», «Электро» и «Новичок».

Второй этап мотофестиваля пройдет на традиционном месте — в Зарайском мотопарке. Вход свободный.