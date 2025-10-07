Мотофестиваль «Кубок Березовой рощи» прошел в Орехово-Зуевском округе

Трассу в экстрим-парке «Березовая роща» к соревнованиям специально обновили: сделали полосу препятствий и отсыпали трамплины. В заездах приняли участие более 150 гонщиков.

Главным сюрпризом Кубка стал заезд мастера спорта, призера женского Кубка России по мотокроссу Юлии Беловой и мастера спорта по вертолетному спорту, обладателя Кубка мира по вертолетным гонкам, члена сборной России Андрея Бараева.

За соблюдением порядка следили сотрудники Госавтоинспекции. Они также напомнили участникам, что площадка в «Березовой роще» открыта для тренировок, любой желающий может заниматься там, не выезжая на спортивной технике на дороги.

Победителей заездов в каждой категории наградили призами. Финалисты-мотолюбители получили масла, смазки и цепи, велосипедисты — аксессуары для их железных коней, а всем юным участникам на беговелах достались сладкие подарки.