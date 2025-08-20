Мотофестиваль Biker Brothers пройдет в Домодедове с 22 по 24 августа

С 22 по 24 августа в пансионате «Бор» в Домодедове пройдет ежегодный мотофестиваль Biker Brothers. Это событие собирает любителей мотоциклов, рок-музыки и активного отдыха на свежем воздухе.
На фестивале будут выставки мотоциклов и ретро-автомобилей, концерты с участием RAMMBAND, Ксении Федуловой и других артистов, а также уличные бои STRELKA и многое другое. Также проведут розыгрыш мотоцикла — в этом году победитель получит QJMOTOR SVT 650 X.
Купить билеты и ознакомиться с подробной информацией о мероприятии можно на сайте.
