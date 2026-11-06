Мосводоканал проверил 73 пробы сточных вод предприятий за октябрь

В октябре специалисты Мосводоканала взяли 73 пробы сточных вод для лабораторного анализа. Исследования проводят в рамках регулярного мониторинга, чтобы выявлять предприятия, сбрасывающие в централизованную систему водоотведения агрессивные вещества. Такие загрязнения могут нарушить работу очистных сооружений.

Цифровая система круглосуточно отслеживает деятельность более шести тысяч юридических лиц, подключённых к канализационной сети. Пробы отбирают из контрольных колодцев абонентов в присутствии представителей предприятий. Если они отсутствуют, процедуру проводят с обязательной фото- и видеофиксацией.

Образцы направляют в сертифицированную лабораторию, где их состав проверяют на соответствие установленным нормативам. Если специалисты обнаруживают превышения, предприятие получает результаты исследований, акт отбора проб и счёт за негативное воздействие на окружающую среду.

Для поиска потенциальных нарушителей также применяют искусственный интеллект. Систему внедрили в прошлом году: она анализирует результаты лабораторных проверок и помогает определить предприятия, которые могут сбрасывать стоки с превышением допустимых показателей.