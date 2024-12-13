Мосты капитально отремонтировали еще в 3 округах Подмосковья

Дорожные службы Московской области завершили капитальный ремонт трех мостов в Чехове, Раменском и Дмитровском округах. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Специалисты мостовых организаций отремонтировали пролетные строения, опорные части, обустроили новые переходные плиты, сопряжения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода», — уточнил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Дмитровском округе отремонтировали 60-метровый мост через реку Сестру у деревни Ольсово. Это позволило обеспечить проезд для жителей близлежащих населенных пунктов. В Чехове привели в порядок мост через реку Люторку у остановки «Новоселки». Работы улучшили подъезд к федеральной трассе М-2 «Крым», музею-заповеднику Мелихово и источнику преподобного Давида в Талеж.

В Раменском округе отремонтировали мост через реку Донинку в деревне Дементьево. Сооружение соединяет Центральную улицу с Донинским шоссе, а также обслуживает маршруты автобусов в село Игумново.