«Мострансавто» запустило тестирование нового автобуса в Домодедове

«Мострансавто», подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, начала тестирование новой модели автобуса КАВЗ-4270-С2 на маршруте № 308с «Москва (м. Домодедовская) — ЖК „Горки Парк“». В течение трех месяцев специалисты предприятия будут оценивать работу техники в реальных условиях: в часы пик, при высокой транспортной нагрузке и различных погодных условиях.

КАВЗ-4270-С2 — городской автобус большого класса, работающий на компримированном природном газе (CNG). В салоне предусмотрено 28 посадочных мест, а общая вместимость составляет до 90 пассажиров. Для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками оборудованы специальные места, механическая аппарель и система «антизащемление» дверей.

Автобус оснащен двойными тонированными стеклопакетами, которые снижают уровень шума в салоне и помогают поддерживать комфортный микроклимат. В холодное время года комфорт пассажиров обеспечивают четыре отопителя салона и предпусковой подогреватель двигателя. Пневматическая подвеска с функцией наклона кузова облегчает посадку и высадку пассажиров.