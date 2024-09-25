Конкурс на лучшее фото с автобусом объявили в «Мострансавто»

Транспортная компания «Мострансавто» объявила конкурс на лучшее фото с автобусом в Подмосковье. Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Фотографии с автобусом «Мострансавто» необходимо до 25 октября прислать на почту konkursmta@mail.ru. Участникам конкурса нужно подписаться на Telegram-каналы компании t.me/mostransavto_info и Минтранса Подмосковья t.me/dorogitransport. Авторы самых удачных работ получат памятные призы.

Фото на конкурс должно быть горизонтальным, в хорошем разрешении. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество участника, контактный номер телефона. Заявки, которые не соответствуют указанным требованиям, рассматриваться не будут.

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