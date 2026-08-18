Мострансавто вывело на маршруты новые автобусы «Газель Сити»

Мострансавто продолжает обновлять свой подвижной состав. На маршруты вышли новые автобусы малого класса «Газель Сити» производства Горьковского автомобильного завода. Всего автопарк компании пополнился 29 современными транспортными средствами, а до конца лета ожидается поступление еще 27 автобусов.

Во вторник, 18 августа, 10 новых автобусов уже вышли на маршруты в Московской области. Пассажиры могут воспользоваться ими в городском округе Балашиха, Щелково, Реутов и Звездный городок.

«Газель Сити» рассчитана на перевозку до 22 пассажиров, в салоне предусмотрено 17 сидячих мест. Автобус оборудован низкопольной накопительной площадкой без ступеней на входе, что делает посадку и высадку комфортнее для маломобильных граждан, пожилых пассажиров и родителей с детскими колясками.

В салоне новых автобусов есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, система информирования пассажиров, кондиционер и независимый воздушный отопитель. Такая комплектация делает поездки более комфортными в любое время года.