Мострансавто выпустит лимитированную серию транспортных карт «Стрелка

В марте 2026 года компания Мострансавто совместно с анимационной студией КиноАтис и при поддержке Министерства транспорта Московской области представит новую эксклюзивную серию транспортных карт «Стрелка». Она будет посвящена учащимся региона и посвящена главным героям анимационных фильмов «Кощей. Похититель невест» и «Кощей. Тайна живой воды».

Всего в МФЦ Московской области поступит 5 тысяч экземпляров лимитированной серии. Карты будут выполнены в десяти оригинальных дизайнах с изображениями Кощея, Варвары, Колобка и доброго молодца Елисея.

Мострансавто уже много лет сотрудничает со студией КиноАтис и регулярно выпускает транспортные карты с любимыми детскими героями. Новая серия порадует учащихся Подмосковья и добавит ярких красок к весеннему настроению.

Транспортные карты можно будет использовать во всех автобусах компании. При оплате проезда на маршрутах компании экономия по карте «Стрелка» учащегося составит 50 % за первые 35 поездок, а с 36-й поездки — до 99 % от тарифа.