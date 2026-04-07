Мострансавто выпустит лимитированную серию транспортной карты «Стрелка»

Карта будет выпущена в четырех различных дизайнах. На лицевой стороне будут изображены космическая ракета, космонавт и легендарное «Поехали!». Общий тираж составит 5000 экземпляров.

Поступление карт в продажу ожидается до конца апреля. Приобрести их можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто. Компания дополнительно проинформирует о старте продаж.

Карта «Стрелка» позволяет оплатить проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах Мострансавто. При оплате проезда данной картой действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. С 21 по 30 поездку предоставляется скидка в 10%, с 31 по 40 поездку она увеличивается до 15%, с 41 по 50 поездку скидка составляет 20%, а с 51-й — 35%.