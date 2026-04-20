Мострансавто выпустит лимитированную серию карт «Стрелка»

АО «Мострансавто» совместно с Министерством транспорта Московской области готовится выпустить эксклюзивную коллекцию транспортных карт «Стрелка». Общий тираж составит 10 000 экземпляров. Эта лимитированная серия приурочена к 100-летию со дня основания предприятия, которое является ключевым автобусным перевозчиком пассажиров в Московской области.

Приобрести данные карты можно будет в кассах некоторых автовокзалов и автостанций «Мострансавто». Компания представит два макета карт в «юбилейном» стиле и сообщит о начале продаж.

«Мы уверены, что юбилейные карты „Стрелка“ станут не только удобным платежным инструментом для всех, кто пользуется нашими услугами, но и памятным сувениром для коллекционеров», — отметили в «Мострансавто».

Карта «Стрелка» позволяет оплатить проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах «Мострансавто». При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.