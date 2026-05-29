Мострансавто выпустит лимитированную серию карт «Стрелка» в честь юбилея

Мострансавто выпустило ограниченную серию транспортных карт «Стрелка». Юбилейная серия получила название «Мострансавто. 100 лет движения». Карты выполнены в черно-желтых цветах с логотипом компании. Они станут не только платежным средством, но и сувениром для коллекционеров.

Юбилейные карты выпущены общим тиражом 10 000 экземпляров. Сейчас их можно купить в кассах автовокзалов и автостанций Мострансавто. Со следующей недели карты поступят в продажу в подмосковных отделениях Почты России и в кассах Центральной пригородной пассажирской компании.

Стоимость карты «Стрелка» — 200 рублей, из которых 80 рублей — залог, а 120 рублей поступают на баланс карты. Этой транспортной картой пассажиры могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.