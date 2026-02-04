Мострансавто выпустит лимитированную серию карт «Стрелка» с новым дизайном

Мострансавто при поддержке Министерства транспорта Московской области выпустило ограниченную серию транспортных карт «Стрелка». Дизайн карт назван «Зима в Подмосковье» и связан с одноименным туристическим проектом Правительства Московской области.

Всего выпущено тысяча тематических карт. Их можно приобрести в кассах некоторых автовокзалов и автостанций Мострансавто. Стоимость карты «Стрелка» составляет 200 рублей, из которых 80 рублей — залог, а 120 рублей поступают на баланс карты.

Транспортной картой «Стрелка» пассажиры могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершается за 30 дней, тем больше пассажир экономит. Скидка зависит от количества поездок: например, с 51 поездки оплата будет на 35 % меньше.