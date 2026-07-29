Лимитированную серию карт «Стрелка» выпустят в Подмосковье

В августе пассажиры «Мострансавто» смогут приобрести транспортные карты «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Лето в Подмосковье». Их выпустит компания при поддержке Минтранса Подмосковья.

Лимитированную серию карт выпустят тиражом в тысячу экземпляров. Приобрести тематические карты можно будет в кассах автовокзалов и автостанций Мострансавто. Стоимость карты «Стрелка» — 200 рублей, из которых 80 рублей — залог, а 120 рублей поступает на баланс карты. О точной дате старта продаж компания сообщит дополнительно.

Картой «Стрелка» пассажиры могут оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто». При оплате проезда действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. Так, с 21 по 30 поездку скидка составляет 10%, с 31 по 40 — 15%, с 41 по 50 поездку будет скидка 20%, а с 51 поездки оплата обойдется на 35% меньше. Первые 20 поездок скидкой не облагаются.

Подробнее об условиях пользования картой «Стрелка» можно узнать на сайте.