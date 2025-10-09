«Мострансавто» в Солнечногорске обслужило почти 470 тысяч пассажиров за месяц

В городском округе Солнечногорск подвели итоги работы общественного транспорта за сентябрь 2025 года. За месяц автобусы перевезли около 467,6 тысячи человек, при этом выполнение рейсов достигло 90,81%. Также зафиксировано 132 обращения от граждан, касающиеся работы перевозчиков.

Особое внимание уделялось наиболее загруженным маршрутам № 495 и № 497. Именно на них чаще всего возникают затруднения, связанные с техническими неполадками и дорожными пробками.

Чтобы улучшить ситуацию, усилили контроль за состоянием техники и проводят регулярные проверки автобусов перед выходом на линию. В случае поломок транспорт оперативно заменяют резервным.

«Несмотря на объективные трудности, такие как возникающие неисправности техники и пробки на дорогах, мы совместно с представителями „Мострансавто“ прикладываем максимум усилий для постоянного улучшения качества перевозок», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Одной из проблем остается дефицит квалифицированных водителей. Для привлечения специалистов в округе действуют меры поддержки: заработная плата от 120 тысяч рублей, единовременная выплата 50 тысяч рублей, бесплатное обучение со стипендией, компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей, отпуск продолжительностью 42 дня и бонус 10 тысяч рублей за рекомендацию друга. С 1 ноября по поручению главы округа Константина Михалькова будет введена ежемесячная выплата водителям, сумма которой зависит от их стажа.

Администрация округа совместно с «Мострансавто» продолжает совершенствовать систему перевозок. Для контроля за ситуацией используется региональная навигационно-информационная система, а специалисты еженедельно проверяют маршруты на местах, что позволяет быстро реагировать на любые проблемы и повышать качество обслуживания пассажиров.