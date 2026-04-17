Мострансавто увеличит количество автобусных маршрутов в Подмосковье

Для повышения уровня комфорта жителей и гостей Московской области компания «Мострансавто» анонсировала запуск новых сезонных маршрутов до СНТ и усиление действующих направлений, как сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С 17 апреля начали функционировать следующие маршруты: №21 «Раменское (3-й квартал) – ст. Бронницы – Пласкинино (Сады)», №39 «Кашира – Топтыково – Большое Ильинское» и №54 «ст. Бронницы – Марково». Также дополнительные автобусы были добавлены на маршруты №43 «Клин – Высоковск – Ново-Петровское» и №52 «Клин – Саньково».

Начиная с 18 апреля, введут в эксплуатацию маршруты №29 «Павловский Посад – Стремянниково», №30 «Электрогорск – Алексеево», №40 «ст. Власово – с/т Маяк», №41 «ст. Власово – с/т Океан», №42 «ст. Власово – с/т Слава», № 43 «ст. Власово – с/т Мирный-2», №44 «ст. Власово – Попадьино» и №2101 «г. Электрогорск - п. Красный угол».

С 20 апреля для жителей Королева будет доступен маршрут №26 «ст. Болшево – Невзоровское кладбище». На маршрут №83 «Лыткарино – В. Мячково» добавят дополнительные автобусы.

Минтранс подчеркнул, что на всех указанных маршрутах будут действовать льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Для оплаты проезда доступны банковские и транспортные карты «Тройка» и «Стрелка».

