Мострансавто разъяснило правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах

С приходом лета парки и спортивные площадки Подмосковья заполняются любителями активного отдыха. «Мострансавто», подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, напоминает о правилах перевозки сезонного спортивного инвентаря в автобусах.

Пассажиры могут бесплатно провозить спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности, если сумма длины, ширины и высоты не превышает 120 см. В эти габариты вписываются компактные скейтборды, роликовые коньки, самокаты и некоторые лонгборды в сложенном виде. Такой багаж можно разместить рядом с собой, не создавая неудобств для окружающих.

Более габаритные предметы также можно взять в салон, но за дополнительную плату. Главное условие — сумма трех измерений багажа не должна превышать 180 см. Стоимость провоза зависит от расстояния: * 73 рубля — в городском сообщении и на пригородных маршрутах до 25 км включительно; * 146 рублей — на дистанции от 25 до 50 км; * 219 рублей — свыше 50 км.

Все снаряжение должно быть упаковано в чехлы и не пачкать салон или одежду окружающих. Багаж не должен перекрывать проходы или мешать входу и выходу людей на остановках. Водитель вправе отказать в перевозке инвентаря, если он создает препятствия для пассажиропотока или нарушает правила безопасности.

«Мострансавто» ежедневно выпускает на линии более 5 тысяч автобусов, обслуживая свыше 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов по всей Московской области.