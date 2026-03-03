Мострансавто пригласило женщин на работу водителями

В компании Мострансавто, крупнейшем перевозчике Подмосковья, работают 174 женщины-водителя. Лидерами по числу сотрудниц за рулем стали МАП № 2 в Коломне, где работают 32 женщины, столько же — в МАП № 12 в Ногинске, а в МАП № 5 в Подольске — 25 представительниц прекрасного пола.

Компания продолжает набор и приглашает женщин на вакансии водителя. Основные требования: возраст от 21 года, среднее образование и действующее водительское удостоверение с открытой категорией D.

Обладательницы прав категорий B или C могут пройти бесплатное обучение на категорию D. Во время учебы выплачивается стипендия. После сдачи экзаменов и завершения стажировки гарантируется официальное трудоустройство.

Мострансавто предлагает водителям конкурентоспособную заработную плату, ежегодный оплачиваемый отпуск до 42 дней, а также льготы: * бесплатная униформа; * компенсация стоимости путевок в детские лагеря; * бесплатное жилье в общежитиях или компенсация аренды до 12 тысяч рублей; * единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей при трудоустройстве; * возможность получить премию от 10 тысяч рублей по акции «Приведи друга».

Иногородним водителям, чей адрес регистрации находится на расстоянии более 400 километров от места работы, после прохождения испытательного срока один раз в полгода компенсируют расходы на проезд.

Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели могут связаться с Единым центром подбора персонала по телефонам *1795 или +7 (903) 161-92-91. Для оперативной связи работает Telegram-бот: https://t.me/mta_hr_bot.