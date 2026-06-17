Мострансавто расширяет штат водителей автобусов

Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, объявила о наборе водителей автобусов. Компания предлагает выгодные условия труда как для опытных специалистов, так и для новичков в профессии.

Соискатели от 21 года могут рассчитывать на стабильную заработную плату с дополнительными выплатами за работу в вечерних сменах. При первом трудоустройстве или возвращении в компанию после длительного перерыва предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Для тех, у кого есть водительское удостоверение категории B или C, Мострансавто предлагает бесплатное переобучение на категорию D со стипендией 27 093 рубля. Иногородним соискателям предоставляется либо бесплатное общежитие, либо компенсация аренды жилья до 12 тысяч рублей ежемесячно. Водителям из отдаленных регионов дважды в год компенсируют расходы на дорогу домой до 10 тысяч рублей.

В компании действует программа «Приведи друга», по которой за рекомендацию кандидата выплачивается премия. За первого работника — 15 тысяч рублей, за второго и последующих — по 20 тысяч рублей. Половина суммы выплачивается через месяц после трудоустройства, вторая половина — через два месяца.

Сотрудники предприятия могут воспользоваться расширенным социальным пакетом, который включает длительный отпуск до 42 дней, бесплатную форменную одежду и регулярные медицинские осмотры. Родителям предоставляются путевки для детей в оздоровительные лагеря, а работники предпенсионного и пенсионного возраста могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение.

Все актуальные вакансии по филиалам в Московской области опубликованы на официальном сайте Мострансавто в разделе «Вакансии» [https://mostransavto.ru/vacancy/](https://mostransavto.ru/vacancy/). Для связи с Центром подбора персонала можно использовать короткий номер *1795 или мобильный телефон +7 (903) 161-92-91. Также доступна оперативная связь через Telegram-бота [https://t.me/mta_hr_bot](https://t.me/mta_hr_bot).