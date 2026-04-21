Еще 300 водителей трудоустроились в «Мострансавто» по рекомендации

АО «Мострансавто», подведомственное предприятие Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, усиливает набор персонала. С начала 2026 года по реферальной программе в различные филиалы предприятия трудоустроились 292 водителя.

Наибольшее количество новых сотрудников вышли на линию в филиалах в Балашихе, Королеве и Подольске. В рамках программы сотрудникам уже выплачено около 5 миллионов рублей. В компании эти средства рассматривают как инвестиции в привлечение квалифицированных кадров и обеспечение стабильной работы маршрутов.

Мострансавто заинтересовано не только в водителях, но и в специалистах технического профиля: слесарях, аккумуляторщиках, малярах, медниках, обойщиках, рихтовщиках кузовов, слесарях по ремонту автомобилей, станочниках широкого профиля, электрогазосварщиках. Именно эти специалисты обеспечивают исправность автобусов и регулярность движения.

«Программа направлена не только на усиление штата, но и на повышение качества кадрового состава», — прокомментировали в АО «Мострансавто». Рекомендации от действующих сотрудников позволяют быстрее находить специалистов с необходимыми навыками и ускоряют их адаптацию.

Механизм программы прост: сотрудник рекомендует кандидата и получает денежное вознаграждение после его трудоустройства. За первого приглашенного водителя или специалиста рабочей специальности выплачивается 15 тысяч рублей. Половина суммы поступает через месяц работы нового сотрудника, вторая часть — через два месяца. За второго и последующих кандидатов сумма увеличивается до 20 тысяч рублей с тем же порядком выплат. Общий бонус тем выше, чем больше количество успешных рекомендаций.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия. Получить дополнительную информацию можно в Едином центре подбора персонала по телефонам 1795 и +7 (903) 161-92-91.