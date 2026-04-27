Мострансавто перешло на режим повышенной готовности из-за снегопада

В связи со сложной погодной обстановкой Мострансавто продолжает работать в режиме повышенной готовности. Рейсы на маршрутах выполняются с увеличенными интервалами, а автобусы предприятия работают по фактическому расписанию.

Из-за неблагоприятных погодных условий водители автобусов снижают скорость движения, чтобы обеспечить безопасность перевозок. Отдельные рейсы задерживаются или следуют по фактическому расписанию из-за дорожных факторов, включая упавшие на проезжую часть деревья. Также схемы движения некоторых маршрутов временно изменились.

Водительский состав проходит дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения. Технические службы усилили контроль за состоянием подвижного состава при выпуске автобусов на линию.

Диспетчерские службы филиалов Мострансавто активно взаимодействуют с дорожными и коммунальными службами, а также с администрациями, ответственными за содержание улично-дорожной сети. Это позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и минимизировать влияние погодных факторов на движение автобусов.