Мострансавто протестирует новый автобус в Королеве

АО «Мострансавто», крупнейший пассажирский перевозчик Московской области, приступил к тестированию автобуса ПАЗ 320210 «CityMax-8» в МАП № 10 города Королев. Транспортное средство будет курсировать на маршруте № 44 «ст. Пушкино — Королев (проспект Космонавтов)» в течение шести месяцев.

ПАЗ CityMax-8 — это современный низкопольный автобус среднего класса длиной около 8 метров. Модель рассчитана на 32 пассажира и отличается компактными размерами, что делает ее удобной для городских и пригородных маршрутов.

В салоне предусмотрено 24 посадочных места, включая специальные места для маломобильных граждан и пассажиров с инвалидными колясками. Автобус оснащен современным дизельным двигателем экологического класса EURO-5, что соответствует высоким экологическим стандартам.

Для пассажиров в салоне установлена система кондиционирования и отопления, а безопасность движения обеспечивают современная тормозная система с ABS и дисковые тормоза на всех колесах.

«ПАЗ CityMax-8 демонстрирует хороший баланс между компактностью, вместимостью и комфортом», — отметили в Мострансавто.

Пассажиры могут оставить свое мнение о комфорте и удобстве нового автобуса в телеграм-боте генерального директора Мострансавто Андрея Майорова: https://t.me/Mayor_live_bot.