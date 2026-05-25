Компания «Мострансавто» провела 28 тренировок по безопасности

С начала 2026 года АО «Мострансавто» активно работает над повышением уровня транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. На автовокзалах, автостанциях, производственных базах и в автобусах предприятия проведено 28 тренировок.

Мероприятия направлены на отработку действий персонала в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. В ходе учений проверяют знания работников по вопросам транспортной безопасности.

Плановые тренировки охватили все филиалы компании. Каждая состояла из практической и теоретической части: моделировалась чрезвычайная ситуация с последующим разбором и анализом выполненных действий.

Например, на автовокзале в городе Дмитров прошла тренировка с работниками автовокзала, диспетчерами и сотрудниками охраны. Тема: «Порядок действия руководства, сотрудников охраны и работников филиала при обнаружении бесхозного предмета в транспортном средстве при въезде на территорию автовокзала. Взаимодействие с оперативными службами».

Тренировки проводятся во взаимодействии с Минтрансом Подмосковья и с участием подразделений правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий, а также представителей администраций городских округов.