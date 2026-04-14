«Мострансавто» проведет донорскую акцию «Маршруты к сердцу»

В центральном офисе компании «Мострансавто», подведомственной структуры Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, состоялась донорская акция «Маршруты к сердцу». Мероприятие организовано при поддержке Московского областного центра крови.

За один день участники собрали более 15,3 литров крови. Ее отправят в медицинские учреждения Подмосковья.

К акции присоединились сотрудники из различных управлений — от специалистов до руководящего состава. В мероприятии принял участие генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Каждый участник сдал стандартный объем крови, что позволило существенно пополнить региональный банк крови. Доноры получили предусмотренные меры поддержки, включая оплачиваемые дни отдыха и денежную компенсацию на питание.

Акция «Маршруты к сердцу» проходит в компании с 2015 года и стала важной частью корпоративной культуры и доброй традицией предприятия.