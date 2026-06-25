«Мострансавто» продолжает набирать сотрудников по программе «Приведи друга»

Корпоративная программа «Приведи друга» успешно работает в «Мострансавто». Компания привлекает новых сотрудников и выплачивает вознаграждения тем, кто приводит кандидатов на вакантные должности.

«Мострансавто» — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Проект позволяет трудоустраивать водителей автобусов, слесарей по ремонту автомобилей, электрогазосварщиков, станочников широкого профиля, аккумуляторщиков, маляров, медников, обойщиков, рихтовщиков кузовов и ремонтировщиков резиновых изделий.

С начала 2026 года в компанию по инициативе работников устроились 474 водителя автобусов и 74 специалиста слесарного профиля. Лидером по количеству привлеченных водителей стало МАП № 11 в Балашихе — там к работе приступили 104 новых сотрудника. В МАП № 3 в Домодедово штат пополнили 78 водителей, а в МАП № 10 в Королеве — 69 человек.

Среди специалистов слесарного профиля наибольшее число сотрудников по программе «Приведи друга» было трудоустроено в МАП № 1 в Люберцах — там приступили к работе 12 человек. В МАП № 11 в Балашихе работу получили 11 слесарей. Третье место разделили три филиала: МАП № 3 в Домодедово, МАП № 6 в Одинцово и МАП № 10 в Королеве, в каждом из которых трудоустроено по 9 специалистов.

За первого рекомендованного кандидата сотрудник получает 15 тысяч рублей. Первая половина суммы выплачивается через месяц после приема нового сотрудника на работу, оставшаяся часть — через два месяца. За каждого второго и следующего успешно трудоустроенного кандидата выплата составляет уже 20 тысяч рублей.

При расчете вознаграждения учитываются только те кандидаты, которые на протяжении последних шести месяцев не работали в «Мострансавто». Ознакомиться с актуальными предложениями о работе можно на официальном сайте компании в разделе «О компании / Вакансии». Получить информацию о трудоустройстве также можно по телефонам Единого центра подбора персонала: *1795 и +7 (903) 161-92-91.