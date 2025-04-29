«Мострансавто» продаст подержанные автобусы через аукционы в Одинцове

Компания планирует продать 164 автобусов, которые выпустили в период с 2014 по 2016 год. Этот транспорт уже вышел из эксплуатации, поскольку его возраст превысил установленный лимит для автобусов среднего и большого класса в Московской области — семь лет.

Такие автобусы считаются устаревшими и обычно требуют модернизации или замены, что делает их продажу актуальной для компании. Это принесет дополнительные финансовые поступления, чтобы повысить общую прибыль организации. Кроме того, продажа поможет оптимизировать логистическую схему, освободить парковочные пространства на территориях филиалов для более современных транспортных средств. Освобождение площадей также создаст условия для внедрения новых маршрутов и расширения автопарка с более современными и экологически чистыми моделями.

Вывод устаревших автобусов также позволит снизить налоговую нагрузку компании, поскольку устаревшие транспортные средства зачастую облагаются меньшими налогами или требуют меньших затрат на их содержание и обслуживание. В результате это сказывается на общей экономической эффективности работы автопарка.