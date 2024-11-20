«Мострансавто» призвало проверять отсутствие животных под машиной до старта

Зима — это не только период низких температур и снежных дорог, но и время особой заботы о животных. Компания «Мострансавто» напоминает, что в холодное время важно уделять внимание беспризорным четвероногим друзьям.

Водителей Подмосковья призывают выделить немного больше времени на проверку своих автомобилей, что может помочь спасти жизни бездомных животных. Так, после длительных поездок автомобили могут оставаться теплыми, что привлекает замерзших животных.

Часто кошки и мелкие животные ищут укрытие в моторных отсеках или колесных арках автомобилей, спасаясь от холода. Это может привести не только к травмам животного, но и к повреждениям самого автомобиля.

Специалисты советуют перед запуском двигателя слегка постучать по капоту — такое действие может испугать прячущихся животных. Рекомендуется также уделить несколько минут на осмотр автомобиля: проверьте пространство под ним, загляните под капот и осмотрите колесные арки.

Если под капотом оказалась кошка, не торопитесь вытягивать ее, чтобы не причинить вред. Лучше открыть капот и дать животному шанс выйти самостоятельно. Если кошка застряла, то разумнее будет обратиться за помощью к специалистам, позвонив в экстренные службы по номерам 101 или 112.