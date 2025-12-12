«Мострансавто» признали лучшей компанией Подмосковья по трудоустройству ветеранов

Компания «Мострансавто» заняла первое место в конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области» и получила диплом Мособлдумы. Среди сотрудников есть директора филиалов, главные инженеры, аудиторы, специалисты по гражданской обороне и безопасности, а также водители автобусов, начальники колонн, мастера участков, слесари, сварщики и контролеры ОТК.

Сегодня в компании работают почти 400 ветеранов Афганистана, чеченских кампаний и специальной военной операции. Для них важно не только трудоустроиться, но и вернуться к активной и нужной людям работе. Генеральный директор компании Андрей Майоров, получая награду, подчеркнул, что одна из приоритетных задач компании — вернуть людей к мирной жизни и помочь им реализовать себя.

Перевозчик также помогает ветеранам получить категорию D, если состояние здоровья позволяет управлять общественным транспортом. Для сотрудников действует расширенный соцпакет. Водители получают бесплатный проезд в автобусах компании, жилье в общежитии или компенсацию аренды, отпуск до 42 дней, форменную одежду и путевки для детей в лагеря. Также работает программа «Приведи друга», благодаря которой можно получить премию от десяти тысяч рублей.

Медосмотры оплачивает работодатель, а при трудоустройстве водители получают единовременную выплату 50 тысяч рублей. Иногородним, которые живут дальше 400 километров от места работы, компенсируют дорогу домой и обратно. С актуальными вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто».