Мострансавто присоединилось к «Бессмертному полку» в преддверии Дня Победы

В автобусах Подмосковья появились портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этом году акция «Бессмертный полк» охватила сотни автобусов, курсирующих по разным маршрутам Московской области. Таким образом, поездки пассажиров стали посвящены памяти героев.

«Бессмертный полк» выходит за рамки традиционного шествия. По всей стране портреты ветеранов можно увидеть на улицах, в школах, на предприятиях и в социальных сетях. Общественный транспорт играет важную роль в сохранении памяти о героях, интегрируя ее в повседневную жизнь людей.

«Для нас День Победы — не пункт в плане мероприятий. Мы ежедневно перевозим до 2 миллионов пассажиров и параллельно везем историю тысяч семей Московской области и память о ветеранах», — прокомментировали в Мострансавто.

Акция «Бессмертный полк» в автобусах АО «Мострансавто» проводится не первый год. Собранные портреты пополняют архив «Бессмертного полка», чтобы память о героях хранилась в открытом доступе. Компания подчеркнула, что портреты останутся в салонах минимум на время праздников, а многие автобусы будут возить их до конца года.