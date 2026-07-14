Компания «Мострансавто» пригласилаи женщин на работу водителями автобусов

Мострансавто, крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья, продолжает расширять команду водителей и приглашает женщин присоединиться к коллективу. В филиалах компании по всей Московской области доступны вакансии для тех, кто хочет освоить востребованную профессию и получить стабильную работу с достойной заработной платой и социальными гарантиями.

В настоящее время в компании уже работают 176 женщин-водителей, которые успешно управляют автобусами на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Больше всего сотрудниц за рулем автобусов можно встретить на маршрутах МАП № 2 в Коломне, МАП № 12 в Ногинске и МАП № 5 в Подольске.

Стать водителем автобуса могут женщины старше 21 года. Для тех, кто не имеет необходимой категории, действует программа бесплатного профессионального обучения. Кандидаты с водительским удостоверением категории B или C могут бесплатно пройти переподготовку на категорию D, получая на период обучения стипендию.

При первом трудоустройстве в Мострансавто или возвращении в компанию после перерыва более одного года предусмотрена единовременная выплата. Компания оказывает поддержку сотрудникам, приезжающим из других регионов, предоставляя бесплатное корпоративное общежитие либо компенсацию аренды жилья.

Водителям предоставляется отпуск продолжительностью до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, регулярные медицинские осмотры за счет предприятия. Для детей работников организуются путевки в летние оздоровительные лагеря, а сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста могут пройти санаторно-курортное лечение.

Все актуальные вакансии по филиалам, расположенным в различных городах Московской области, размещены на официальном сайте предприятия в разделе «Вакансии». Получить консультацию можно в Едином центре подбора персонала по короткому номеру *1795 или по телефону +7 (903) 161-92-91. Также доступна связь через специального Telegram-бота.