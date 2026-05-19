Мострансавто представит новый бот для пассажиров на платформе MAX

Генеральный директор крупнейшего пассажирского перевозчика Подмосковья Андрей Майоров запустил новый бот для пассажиров. Сервис, который ранее более года работал в Telegram, теперь доступен на платформе MAX.

Бот создан как прямой и максимально быстрый канал связи с пассажирами. В нем доступны несколько тематических разделов. Пользователи могут сообщить о фактах нарушения оплаты проезда, оставить предложение по улучшению работы маршрутов, задать вопрос по транспортному обслуживанию, поблагодарить сотрудников или направить сообщение по другим темам.

За время работы сервиса в Telegram пассажиры направили множество сообщений, предложений и замечаний. Многие из них касались расписаний, работы отдельных рейсов, организации пересадок и качества обслуживания. Полученная информация позволяла не только точечно реагировать на обращения, но и оперативно тестировать изменения в работе маршрутов.

Для более оперативного рассмотрения обращений пассажирам рекомендуется указывать дату и время поездки, номер маршрута, а также, по возможности, государственный регистрационный номер автобуса. Версия чат-бота в MAX поддерживает отправку фотографий и видео.

Найти чат-бот «АВМ» можно в канале генерального директора Андрея Майорова в MAX или перейти напрямую по ссылке: https://max.ru/mayor_live_bot.