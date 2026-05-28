Еще 477 специалистов трудоустроились в «Мострансавто» по рекомендации коллег

Мострансавто реализует мотивационную программу «Приведи друга», благодаря которой сотрудники компании рекомендуют на работу своих знакомых — водителей автобусов и слесарей. С начала 2026 года в различные филиалы предприятия трудоустроились 412 водителей. Наибольшее количество новых сотрудников вышли на маршруты в филиалах МАП № 11 г. Балашиха — 93 водителя, МАП № 3 г. Домодедово — 64 человека, МАП № 10 г. Королев — 63 сотрудника. Также в качестве «друзей» получили стабильную работу в Мострансавто 65 слесарей.

По условиям программы, сотрудник компании получает денежное вознаграждение, если по его рекомендации на работу примут водителя автобуса или слесаря. За первого успешно трудоустроенного кандидата выплачивается 15 тысяч рублей: половина суммы — через месяц после трудоустройства, вторая половина — через два месяца. За рекомендацию второго и последующих кандидатов полагается по 20 тысяч рублей в таком же алгоритме: 10 тысяч рублей через месяц, и еще 10 тысяч — через два месяца после оформления на работу кандидата. С начала года сотрудникам уже выплачено около 6 млн рублей.

Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте компании в разделе «О компании / Вакансии». По поводу трудоустройства можно написать в Телеграм-бот, а также позвонить по телефонам Единого центра подбора персонала: *1795 и +7 (903) 161-92-91.